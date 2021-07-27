"Футбол 24" знайомить вас із Камілою Джорджі – наступною суперницею Еліни Світоліної у чвертьфіналі жіночого турніру з тенісу на Олімпійських іграх у Токіо.

Італійка аргентинського походження стала справжньою сенсацією жіночого тенісного турніру Олімпіади у Токіо. У першому раунді одиночного розряду вона здолала 15-ту ракетку світу американку Дженніфер Брейді, у другому розбила росіянку Олену Весніну, у третьому – представницю Чехії Кароліну Плішкову (№7 у рейтингу WTA). Хоча у всіх трьох зустрічах не була фавориткою, скоріше навіть навпаки.

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З вересня 2018-го і до цьогорічного міжнародного турніру в Істбурні Каміла Джорджі мала серію із семи поразок від суперниць першої десятки. Однак, починаючи з червня, вона перемогла трьох тенісисток найвищого рівня поспіль. Цікаво, що двічі вона тріумфувала саме над Плішковою.

На батьківщині в Італії Каміла стала неофіційним секс-символом тенісу. 29-річна атлетка має більш ніж 400 тисяч підписників в Instagram. Незважаючи на успішну спортивну кар'єру, у соцмережах Джорджі насилу можна знайти фото зі змагань чи тренувань, зате є повно кадрів у нижній білизні.

Наївний погляд та спортивна фігура зробили її зіркою в світі тенісу навіть без гучних перемог на турнірах. Найвища позиція, якої змогла досягти Каміла Джорджі в світовому рейтингу – 26. Було це ще у 2018 році, наразі ж вона посідає скромне 61-е місце у таблиці WTA.

А вже завтра о 5:00 ранку вона битиметься з першою ракеткою України Еліною Світоліною за путівку у чвертьфінал Олімпіади у Токіо.

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