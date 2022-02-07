"Ніхто на той момент не хотів займатися цим. Моя позиція була такою: дайте час хоча б 5-6 років. За цей період ми матимемо можливість набрати дівчаток, навчити їх та створити повноцінну команду. Ні – треба зараз. І що на виході?

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Взяли шефство над уже існуючим колективом. Одягли, взули, дали поля для тренувань, зробив якісь зарплатні. Але чи можу я щиро вболівати за цю, по суті, не до кінця рідну для мене команду? Чесно кажучи, у мене таке відчуття, що більшість клубів з радістю розпустили б жіночі команди, щоб повернути турнір U-21", – сказав Суркіс для програми ТаТоТаке.

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