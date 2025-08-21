Касаційний Верховний суд остаточно відхилив скаргу СК Дніпро-1, який намагався оскаржити виграшну апеляцію Шахтаря у справі про невиплату відсотків від торішнього переходу Олександра Піхальонка з СК Дніпро-1 у Динамо. Це означає, що дніпровському клубу доведеться виплатити Шахтарю 480 тисяч доларів відсотків від суми трансферу півзахисника.

Раніше СК Дніпро-1 намагався оскаржити рішення апеляційного суду, аргументуючи це тим, що суперечки між клубами мають розглядатися через арбітраж спортивних федерацій, а не у звичайних судах. Проте Касаційний Верховний суд залишив скаргу без задоволення, і рішення апеляції стало остаточним.

Тепер суд першої інстанції має відкрити провадження у справі про банкрутство СК Дніпро-1, що фактично забезпечує Шахтарю можливість отримати належні кошти за трансфер півзахисника.

