"Ми стандарти відпрацьовували. У нас низькоросла команда. Коли грали персонально, тільки м'яч полетів – ніхто нікого не тримає. Я казав, що якщо подається від воріт м'яч, то треба робити крок уперед на метр-півтора. Сказав, що ніжки мають бути веселі, все інше.

Петраков знову конфліктував з журналістом: "Чому я маю пояснювати свої рішення?"

Попередив воротаря, що він має командувати і говорити. Марно – йде подача, а всі стоять на прямих ногах, як прибиті цвяхами. Гарна, повчальна вийшла гра. Отримав багато інформації. Я ризикував, бо треба дивитися хлопців, вибирати, адже в мене більше немає товариських матчів, лише офіційні.

Буду знати, на кого розраховувати, хто залишиться у збірній, а кого шукати мені треба. Результат такий, знаєте, 2:2. Для глядачів воно непогано, в принципі... Дуже хотів виграти, скажу відверто, але знову не вийшло в мене", – зауважив Петраков на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у дебютному матчі з Петраковим Вірменія поступилася Туреччині. У відборі до Євро-2024 команда екс-тренера збірної України поки йде без очок.

Петраков втратив першу перемогу на чолі збірної Вірменії – подвиг дебютанта з Баварії був марним