Сьомін офіційно покинув Локомотив – екс-тренеру Динамо оперативно підшукали наступника

Відомий російський тренер Юрій Сьомін більше не очолює московський Локомотив.

На засіданні Ради директорів Локомотива одноголосно було ухвалене рішення, що новим головним тренером команди стане сербський фахівець Марко Ніколіч, повідомляє прес-служба клубу.

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Зазначається, що до виконання своїх обов'язків тренер приступить з 1 червня 2020 року. На цій посаді Ніколіч замінив колишнього наставника київського Динамо Юрія Сьоміна, термін дії контракту якого з "залізничниками" закінчується 31 травня 2020 року.

Нагадаємо, Сьомін вчетверте у своїй кар'єрі очолив Локомотив в 2016 році. Під його керівництвом московська команда в сезоні-2017/18 виграла чемпіонат Росії, а ще через рік – Кубок країни. У сезоні-2018/19 Локомотив став володарем срібних медалей РПЛ, а в 2019 році завоював Суперкубок Росії.

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