Українське дербі в чемпіонаті Бельгії завершилося на користь Романа Безуса. Едуард Соболь не міг врятувати Брюгге від побиття 6:1.

Бельгія, Ліга Жупіле, 6 тур

Гент – Брюгге – 6:1

Голи: Тіссудалі, 9, Де Сарт, 15, Фортуна, 38, Безус, 61, Депуатр, 66, Міньйоле, 79 (аг) – Ванакен, 65

У центральному матчі бельгійського вікенду зустрілися Брюгге та Гент. У складі обох команд зіграли українці. Едуард Соболь повернувся в старт Брюгге після дискваліфікації, а Роман Безус підсилив Гент з лави запасних на початку другого тайму, замінивши травмованого капітана.

Брюгге жахливо розпочав матч – чинні чемпіони не могли зачепитися за м'яч і провалювалися в обороні. Вже до 15-ї хвилини Гент забив два голи: Тіссудалі скористався передачею Фортуни з флангу, а Де Сарт реалізував пенальті за фол Мехеле проти того ж Фортуни.

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На полі була одна команда. У Брюгге не виходило нічогісінько. Гент ще до перерви встиг влаштувати розгром. Відзначився герой зустрічі Фортуна – латераль підстеріг страшну помилку оборони та розстріляв Міньйоле. Брюгге не міг впоратися з простими діагоналями з глибини.

У другому таймі Гент продовжив побиття. Роман Безус здійснив ефектний рейд і забив четвертий гол – українцю дозволили обіграти чотирьох!

Ванакен відзначився м'ячем престижу за Брюгге, але потім команда пропустила ще два. Останній цвях у домовину забили самі гості – клоунський автогол від Мехеле та Міньйоле. Гент навіть після продажу Романа Яремчука володіє солідним атакувальним потенціалом.

Чемпіон Бельгії знищений. Брюгге зазнав першої поразки в лізі та опустився на третє місце. Гент набрав 7 очок і піднявся в середину турнірної таблиці.

Оцінки українців за матч від SofaScore: Соболь – 6, Безус – 6.8.

Соболю важко було себе проявити. У першому таймі він підключався до атак і намагався загострювати, але нічого не вдавалося. На останніх хвилинах, коли вже все було зрозуміло, Едуард вирізав класну подачу на голову Досту – форвард змарнував нагоду. В обороні українцю було дуже складно. Протилежний фланг Брюгге провалювався значно більше, але й Соболь кілька разів пустив суперників за спину.

У Безуса ситуація була значно простішою. Він вийшов на поле, коли переможець був визначений. На Романа нічого не тиснуло, тому він міг грати красиво. Віддавати оригінальні передачі та брати ініціативу на себе. 83% програних єдиноборств ніяк не нашкодили його команді, а гол Романа остаточно прибив Брюгге.