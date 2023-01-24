"Це великий прогрес у моїй кар'єрі футболіста. Я перейшов у серйозний клуб та історичне місто.

Соболь офіційно перебрався у чемпіонат Франції

Я переможець по життю і сповнений рішучості викластися за свою команду. Я не можу дочекатися, щоб зіграти свій перший матч за Страсбур та відкрити для себе атмосферу Стад де ла Мено", – цитує Соболя офіційний сайт французького клубу.

Нагадаємо, контракт українця з представником Ліги 1 розрахований на 3,5 роки. За інформацією ЗМІ, Соболь обійшовся Страсбуру у 2,5 млн євро плюс 500 тисяч євро бонусами.

Після 19-ти турів команда йде у турнірній таблиці чемпіонату Франції на 16-й сходинці, маючи у своєму активі 15 очок.

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