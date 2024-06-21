Збірна України в рамках 2-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє зі Словаччиною. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матч 2-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Словаччини та України стартує о 16:00 за київським часом. Поєдинок пройде на стадіоні Меркур Шпіль Арена в Дюссельдорфі. Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO, а також на регіональних каналах Суспільного.

Словаччина – Україна: прес-конференція Реброва – хто винен у 0:3 від румунів, байдужість до критики і рівень суперника

Реклама:

Експерти GGBET вірять в перемогу нашої збірної (коефіцієнт 1,91). Підтримай наших хлопців на шляху до плей-оф! Партнером ексклюзивного транслятора MEGOGO виступає ліцензійний букмекер GGBET. Букмекер GGBET запрошує вболівати за збірну України разом та пропонує потужний бонус до 150 000 гривень на чемпіонат Європи. Дивіться трансляції матчів у розділі «Спорт» на MEGOGO або за цим посиланням та тримайте лінію на Євро разом з GGBET!



Українська збірна після поразки від Румунії опинилася в скрутному становищі, маючи нуль очок, нуль голів і три пропущених м'ячі. За різницею голів "синьо-жовті" тримаються на одному рівні з Хорватією, а гірший показник мають тільки Шотландія та Угорщина – але всі вони зіграли по два матчі. Якщо не вдасться розбити Словаччину, то наша різниця голів погіршиться або не зміниться.

От тільки попереду в нас поєдинок з Бельгією, де вже точно треба буде перемагати. І навіть за такого розкладу Україні може не вистачити голів для прориву в плей-офф Євро-2024. Словом, сьогодні підопічні Сергія Реброва повинні скласти ключовий екзамен на турнірі.

Чи вдасться? Тиждень тому відповідь здавалася очевидною, однак після румунського фіаско варто очікувати на дуже важке протистояння. Словаччина обороняється навіть краще за "триколорів", адже їхній компактний блок доповнюється сміливим та ефективним пресингом / контрпресингом. Навіть збірна Бельгії не витримала цей тиск, пропустивши гол і видавши не більше 30 ударних хвилин – допоки Франческо Кальцона не освіжив передню ланку й не почав пресингувати з новими силами.

Між тим, збірна України має систематичні труднощі при виходу з-під пресингу. Вони простежувались у поєдинках з македонцями, боснійцями та ісландцями, і навіть Мальта створювала невеличкі проблеми. Румунія забила саме на стадії українського виходу з оборони. Щоправда, варто не забувати і про топ-матчі, де підопічні Сергія Реброва витримували тиск і навіть самі виманювали в нього, аби відрізати короткими розіграшами.

Проти грандів нашій збірній грати простіше. Вони втягуються на нашу половину, оголяючи тили, а у вертикальному малюнку гри команда Сергія Станіславовича дуже переконлива. От тільки з простішими суперниками доводиться атакувати самому – і тут починається ватокат з 77% володіння без моментів. Десь тренер не вгадує з кадровим наповненням, а десь гравці роблять дуже дивні помилки.

Можна довго шукати винних, але по факту Україна погано просуває м'яч при високому відсотку володіння. Бувають і шикарні відрізки / тайми, але здебільшого гра йде повільно, з мінімумом відкривань між лініями та з купою поперечних передач. Між тим, сьогодні доведеться долати міцний і зіграний блок, який залишає мінімум простору в центральній частині поля. У відборі до Євро-2024 словаки пропустили всього 8 голів.

Все це неабияк лякає, але у підопічних Франческо Кальцони є і відчутні мінуси. По-перше, пристрасть до пресингу та високі позиції фулбеків залишають купу простору за спинами. Це – ідеальний сценарій для України з її швидкими вінгерами та схильністю до вертикальних атак.

По-друге, "соколи" у матчі з Бельгією в принципі зосереджувались на блоці центральних вертикалей, залишаючи простір на флангах. Теоретично там мали затискати, але на практиці потужні вінгери "дияволів" розбирались із захисниками через дриблінг і швидкість – і це принесло два голи (нехай і скасовані). Мудрик за профайлом ідентичний Доку, тож треба реалізовувати цей недолік словаків.

По-третє, "соколи" все ж припускаються помилок на власній третині. Захисники відкривають розриви, які не завжди встигають компенсовувати, тож швидкі комбінації та належна підтримка форвардів / від форвардів повинні допомогти зі створенням моментів. Словаччина, при всіх чеснотах – не Англія.

Як показав досвід, для швидких комбінацій зовсім не підходить Тарас Степаненко. У матчі з Румунією наш опорник виконав 54 передачі – але тільки шість вперед з 67% точності, три до фінальної третини з 67% точності та три з просуванням з 0% точності. І ви ще дивуєтесь, чому Судаков бігав по всьому полі в пошуку м'яча, а на стадії білд-апу опинялось 6-7 футболістів?

Команда розуміла, що швидко просувати через Степаненка – не варіант. Команда шукала альтернативи. У Шахтарі на такі випадки випускають Криськіва або ж усувають Степаненка від розіграшів, однак для Євро-2024 такий футбол перетворюється на гру вдесятьох. Цікаво подивитись, чи вийде після цього Бражко, хоча він теж не є панацеєю в плані пасингу.

Словом, в атаці очікуємо на непростий іспит, але чи витримає наша оборона? Тут теж є питання, враховуючи болісний досвід контратак Румунії. Такого ж явного тиску на фланги Словаччина не чинить, однак команда Франческо Кальцони більш системна в плані перехідних фаз.

Через короткий і середній пас його підопічні тримають контроль і втягують суперника на свою половину, після чого команда вилітає в атаку за декілька передач – "соколи" намагаються дістатись чужої третини поля якомога швидше. В цьому аспекті важливе значення відіграє Лоботка, який другий сезон поспіль лідирує в Серії А за кількістю пасів. Крім того, він був другим після Родрі за поверненнями м'яча в торішній ЛЧ.

Словом, Станіслав уособлює словацьку тактику – агресивний відбір м'яча й швидкий контрвипад через 2-3 передачі. Після Румунії стає лячно, однак у словаків немає таких же сильних вінгерів і фулбеків. Зате вони є лідерами кваліфікації за голами після стандартів (5 штук), а за голами після дальніх ударів поступають лишень французами (теж 5 штук).

Україна має шалені проблеми при обороні на стандартах, причому вони розкрилися конкретно влітку, під час спарингів та у матчі з Румунією. Наявність же футболістів з дальнім ударом змушує захисників висмикуватись уперед, не даючи супернику час розвернутись між лініями – і це проблемна історія не тільки для неуважного Матвієнка, а і для Забарного. В АПЛ левова частина помилок Іллі була пов'язана саме зі спробами зустріти якомога вище.

Разом з тим, збірна Словаччини не володіє особливо якісним позиційним наступом. Якщо у "соколів" не буде динаміки, їхній футбол різко потьмяніє. Підопічні Франческо Кальцони так чи інакше змушені розкривати гру – це відрізняє їх від Румунії, де не було системного пресингу і де атакували обмеженими силами, зберігаючи чисельну більшість в тилу.

Ось такий у нас цікавий суперник. Його необхідно перемагати, попри будь-які особливості й обставини. Ламати себе через коліно, страждати, плакати, ригати – але бити. Причому з різницею бодай у два голи. Будемо сподіватись, що збірна України зможе це зробити.

Попри всі мінуси, у нас серйозна збірна, яка має дуже серйозні козирі – швидких і розумних вінгерів, різнопланових топ-форвардів і захисників з топовим просуванням. Є цікаві ідеї з фальшивими фулбеками, що дуже модно на цьому Євро. У таборі словаків точно ніхто не сподівається на розгром – там теж переживають.

Кадрова ситуація

"Соколи" підходять до матчу без кадрових проблем, а от Україні навряд чи допоможе Миколенко. Віталій тільки сьогодні розпочне тренування з командою. Крім того, за індивідуальною програмою працював Циганков – хочеться вірити, що там усе нормально.

Цікаво, чи зробить Сергій Ребров перестановки на позиції форварда? Яремчук здорово увійшов у гру з Румунією, а от Довбик трішечки розчарував. Враховуючи відсутність схильності України до пресингу, ми все ж очікуємо на появу Артема, а от Циганкова цілком можуть випустити аж по перерві.

У відсутність Луніна чомусь не віриться, адже після одного невдалого матчу голкіперам завжди намагаються висловити довіру.

Орієнтовні склади на матч Словаччина – Україна

Словаччина: Дубравка – Пекарік, Вавро, Шкріньяр, Ганцко – Лоботка – Шранц, Куцка, Дуда, Хараслін – Боженік

Україна: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Бражко – Ярмоленко, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик