Збірні Словаччини та Румунії зустрічаються в рамках третього туру групового етапу Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Словаччина – Румунія розпочнеться о 19:00 за київським часом.Команди вийдуть на поле Дойче Банк Парк у Фарнкфурті. Дивитися гру наживо можна на медіа-сервісі Megogo за наявності відповідної підписки.

Словаччина – Румунія: анонс матчу Євро-2024

Цей матч безпосередньо вплине на підсумок групового етапу для збірної України. Якщо команда Сергія Реброва обіграє Бельгію, то вийде у плей-офф. Будь-який інший підсумок змушує зважати на те, як зіграють Словаччина та Румунія.

Словаччина – Румунія: стартові склади команд:

Словаччина: Дубравка – Пекарік, Вавро, Шкріняр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Шранц, Стрелец, Гараслін

Румунія: Ніце – Раціу, Дрегушін, Бурке, Банку – Коман, М. Марін, Р. Марін, Станчу, Хаджі – Дрегуш