Словаччина – Румунія: анонс матчу Євро-2024
Словаччина та Румунія зіграють у третьому турі групового етапу Євро-2024. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Ну що, зізнавайтеся. Ви також належите до когорти скептиків, які вважають, що збірні Румунії та Словаччини розпишуть взаємовигідну нічию? Такий договірняк не залишить збірній України вибору – доведеться обігрувати Бельгію, яка й сама буде вкрай мотивованою. Адже поразка українцям при нічиїй інших двох команд відправить гранда з ганьбою додому. Мирні підсумки в обох паралельних поєдинках викидають за борт уже нас. А цілком реальне фіаско від Лукаку і Ко для нас прийнятне лише за умови перемоги Румунії і вигідних результатів у групі F. Ох і закрутилася інтрига! Особливо чутливим натурам краще заздалегідь навідатися в аптеку за валідолом.
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Непокоїть, що про стратегічну угоду двох сусідів дехто не соромиться говорити вголос. Наприклад, колишній хавбек збірної Румунії Дануц Лупу вразив цинізмом: "Ми вийдемо з групи, просто зіграємо внічию зі Словаччиною. Вже все вирішено. Було б прикро, якби ми обоє не вийшли з групи. Навіщо ризикувати? Було б дуже неприємно! На цьому рівні гравці дуже добре ладнають одне з одним. Навіщо зіштовхуватися?"
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Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: нічия Словаччини та Румунії (коефіцієнт 1,96). На перемогу Словаччини – 3,29. Тріумф Румунії – 4,24. Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!
Прецеденти такі вже траплялися. Скажімо, на Євро-2004 сусіди Данія та Швеція скандально злили Скуадру Адзурру. І словаки перед сьогоднішнім поєдинком поводяться доволі обережненько. Наставник Франческо Кальцона обмежився сухим резюме: "Ми заслужили на вихід в 1/8". А про їхню потенційну перемогу в третьому турі (при нашій поразці) навіть не хочеться думати – скинуть нас на четверту сходинку і аріведерчі.
Тож окрім віри в команду Реброва, маємо молитися за румунів. Ця команда імпонує своєю агресією та шаленим драйвом – навіть попри невдачу з Бельгією. Очі горять, як то кажуть. Друга перемога в історії Євро їм зайшла – хочуть продовження бенкету. Захисник Андрей Бурке запевняє: "Ми викладемося на повну, тому що наші вболівальники чекають цього". Багато красивих пасажів наговорив і творець цієї команди Едвард Йорданеску. Тепер потрібно підкріпити слова ділом. Хоча, як ми бачимо, потенціал їхніх опонентів букмекери оцінюють вище.
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Так чи інакше, гра румунів сподобалася більше. Словаки виглядають якимись млявими, повільними, обережними – і збірна України тут, як лакмус для обох колективів. Що й не дивно – середній вік команди Кальцони становить майже 30 років. Це суттєво дається взнаки.
Має Румунія перевагу і за особистими зустрічами. Вона п’ять разів святкувала перемогу над Словаччиною і лише двічі поступилася. Щоправда, ще чотири рази був укладений мир. Сподіваємося, сьогодні, вийшовши на газон Дойче Банк Парку у Франкфурті, земляки Луческу проявлять максимальну безкомпромісність собі та нам на користь.
Орієнтовні склади на матч Словаччина – Румунія
Словаччина: Дубравка – Пекарік, Вавро, Шкріняр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Шранц, Стрелец, Гараслін
Румунія: Ніце – Раціу, Дрегушін, Бурке, Банку – Ман, М. Марін, Р. Марін, Станчу, Хаджі – Дрегуш
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