Ну що, зізнавайтеся. Ви також належите до когорти скептиків, які вважають, що збірні Румунії та Словаччини розпишуть взаємовигідну нічию? Такий договірняк не залишить збірній України вибору – доведеться обігрувати Бельгію, яка й сама буде вкрай мотивованою. Адже поразка українцям при нічиїй інших двох команд відправить гранда з ганьбою додому. Мирні підсумки в обох паралельних поєдинках викидають за борт уже нас. А цілком реальне фіаско від Лукаку і Ко для нас прийнятне лише за умови перемоги Румунії і вигідних результатів у групі F. Ох і закрутилася інтрига! Особливо чутливим натурам краще заздалегідь навідатися в аптеку за валідолом.

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Непокоїть, що про стратегічну угоду двох сусідів дехто не соромиться говорити вголос. Наприклад, колишній хавбек збірної Румунії Дануц Лупу вразив цинізмом: "Ми вийдемо з групи, просто зіграємо внічию зі Словаччиною. Вже все вирішено. Було б прикро, якби ми обоє не вийшли з групи. Навіщо ризикувати? Було б дуже неприємно! На цьому рівні гравці дуже добре ладнають одне з одним. Навіщо зіштовхуватися?"

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Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: нічия Словаччини та Румунії (коефіцієнт 1,96). На перемогу Словаччини – 3,29. Тріумф Румунії – 4,24. Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

Прецеденти такі вже траплялися. Скажімо, на Євро-2004 сусіди Данія та Швеція скандально злили Скуадру Адзурру. І словаки перед сьогоднішнім поєдинком поводяться доволі обережненько. Наставник Франческо Кальцона обмежився сухим резюме: "Ми заслужили на вихід в 1/8". А про їхню потенційну перемогу в третьому турі (при нашій поразці) навіть не хочеться думати – скинуть нас на четверту сходинку і аріведерчі.

Тож окрім віри в команду Реброва, маємо молитися за румунів. Ця команда імпонує своєю агресією та шаленим драйвом – навіть попри невдачу з Бельгією. Очі горять, як то кажуть. Друга перемога в історії Євро їм зайшла – хочуть продовження бенкету. Захисник Андрей Бурке запевняє: "Ми викладемося на повну, тому що наші вболівальники чекають цього". Багато красивих пасажів наговорив і творець цієї команди Едвард Йорданеску. Тепер потрібно підкріпити слова ділом. Хоча, як ми бачимо, потенціал їхніх опонентів букмекери оцінюють вище.

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Так чи інакше, гра румунів сподобалася більше. Словаки виглядають якимись млявими, повільними, обережними – і збірна України тут, як лакмус для обох колективів. Що й не дивно – середній вік команди Кальцони становить майже 30 років. Це суттєво дається взнаки.

Має Румунія перевагу і за особистими зустрічами. Вона п’ять разів святкувала перемогу над Словаччиною і лише двічі поступилася. Щоправда, ще чотири рази був укладений мир. Сподіваємося, сьогодні, вийшовши на газон Дойче Банк Парку у Франкфурті, земляки Луческу проявлять максимальну безкомпромісність собі та нам на користь.

Орієнтовні склади на матч Словаччина – Румунія

Словаччина: Дубравка – Пекарік, Вавро, Шкріняр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Шранц, Стрелец, Гараслін

Румунія: Ніце – Раціу, Дрегушін, Бурке, Банку – Ман, М. Марін, Р. Марін, Станчу, Хаджі – Дрегуш

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