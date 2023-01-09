"Скрипник нікуди не піде. Він має контракт і високу зарплату. Потрібно розуміти також, що для того, щоб позбавитися Скрипника, потрібно буде сплатити серйозну неустойку.

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За моєю інформацією, компенсація на перший рік за достроковий розрив контракту дуже висока", – зазначив Співаковський у шоу ТаТоТаке.

До слова, Скрипник лише влітку цього року очолив Ворсклу після відходу з Зорі. Під його керівництвом полтавський клуб не зумів кваліфікуватись в груповий етап Ліги конференцій, а в УПЛ посідає 9 місце за підсумками першого кола.

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