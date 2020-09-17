Як стало відомо Футбол 24, Віктор Скрипник міг очолити Динамо Загреб після відставки Ігора Йовічевіча. Український тренер потрапив у поле зору хорватів ще тоді, коли вони готувалися до матчів із Шахтарем у Лізі чемпіонів і переглянули матч чемпіонату Шахтар – Зоря (4:3).

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Після відставки Йовічевіча у шорт-лист Загреба входили словенець Матяж Кек та хорват Роберт Просінечкі, але з ними не вдалося домовитись. Від ідеї зі Скрипником також відмовилися, позаяк виявилися неготовими виплатити за нього компенсацію у 500 тисяч євро і побоювалися, що йому знадобиться час для знайомства із командою у той момент, коли належить стартувати у Лізі чемпіонів. Проте зараз Динамо може повернутися до переговорів – з Ліги чемпіонів вилетіли, а Скрипник близький до відходу із Зорі. Відповідно, виплачувати компенсацію не доведеться.

Нагадаємо, 50-річний фахівець очолив Зорю минулого літа і в перший сезон привів луганців до "бронзи" УПЛ. Нещодавно наставник "мужиків" був близький до підписання контракту з СК Дніпро-1, а на його місце мав прийти екс-тренер Маріуполя Олександр Бабич, однак в останній момент угода зірвалась.

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