Скрипник: Добре, що в нас є такі хлопці, як Русин і Лєднєв

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував вольову перемогу над Десною (2:1), а також відзначив двох своїх підопічних, які додали атакам команди різноманітності у другому таймі.

"Дотерпіли, можна сказати. Подібний до цієї зустрічі матч у нас вже був, коли ми грали, але не могли дотиснути і реалізувати моменти. Сьогодні поєдинок був монотонний. Десна – хороша команда, яка грає другим номером. Футболісти у них пристойної якості. Знаємо, що їх обойма йде ще мало не з першої ліги. Можу тільки комплімент сказати суперникам. А ми проявили не те, що характер, а показали віру в себе, шукали моменти.

Завжди з побоюванням ставимося до молоді, яка приїжджає зі збірної назад, тому що вони там теж грають і було два матчі. Цього разу вони вийшли на поле, освіжили гру і створили вирішальні моменти, за підсумком яких ми забивали. Навіть за рахунку 1:1 була віра в те, що ми, як і в зустрічі з Динамо, будемо йти вперед, тиснути і шукати шанси. Це і сталося. Цьому ми безмежно раді.

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Важливий поєдинок був для нас. Але, як я говорив раніше, не вирішальний, оскільки ще 9 очок можна було набрати в очному протистоянні з Десною в разі потрапляння до першої шістки. Дивимося вперед з оптимізмом. Всі раді цій перемозі. Готуємося до подальших ігор.

Вихід на заміну Лєднєва і Русина одразу після перерви був незапланований. Добре, що у нас є такі хлопці. Русин завжди знайде момент, який може виконати. Лєднєв теж знайде момент, після якого зможе пробити. Хочемо, щоб наші гравці не наїдалися футболом, а жили ним. В цілому, задоволені нашими замінами", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Після перемоги над Десною у турнірній таблиці Зоря наблизилась до команди Рябоконя на відстань одного очка.

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