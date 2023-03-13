"Спортивний клуб Дніпро-1 не відмовляється від зобов’язань та готовий здійснити платіж. Але клуб Морейренсе досі не надав весь пакет документів, які необхідні для здійснення ЗЕД-платежу (в умовах воєнного стану порядок розрахунків у зовнішньоекономічній сфері зазнав суттєвих змін).

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Зазначимо, що фахівці нашого клубу спільно з УЄФА, який ознайомлений із ситуацією, працюють над вирішенням проблеми та перебувають на шляху до її розв'язання найближчим часом", – йдеться в офіційній заяві клубу.

Нагадаємо, Пірес перейшов в СК Дніпро-1 у лютому 2022 року за 1 млн євро з Морейренсе, однак через початок повномасштабної війни так і не зіграв за дніпрян жодного матчу. У березні вирушив в оренду у нідерландський Ден Гааг. Влітку 2022-го продовжив орендну сагу у бразильському Жувентуде, а цього зимового трансферного вікна став гравцем грецького клубу Олімпіакос Волос. Його контракт з українцями чинний до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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