За українським форвардом стежили кілька клубів, однак саме Жирона була фаворитом в боротьбі за гравця. Іспанська команда, попри всі перешкоди, не облишала надії підписати Артема Довбика.

"Він міг би замінити Кейна": Сабо розкритикував Коломойського і "знайшов" неочікуваний клуб для Довбика

Як інформує ТаТоТаке, перехід нападника СК Дніпро-1 перебуває на завершальній стадії. Матч проти Панатінаїкоса може стати останнім для Довбика у складі дніпрян. Український клуб досяг принципової домовленості з Жироною. Очікується, що СК Дніпро-1 отримає за форварда близько 6 мільйонів євро.

Артем Довбик влітку продовжив свою угоду з дніпрянами до 30 червня 2025 року. В сезоні 2022/23 нападник став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 24 голи.

Шахтар може відмовитися від чемпіона світу, який став відкриттям сезону за кордоном – що скаже ван Леувен?