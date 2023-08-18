Вже на початку матчу Сарапій отримав шанс зі штрафного, але після гарматного удару влучив у стійку. За мить Рубчинський міг результативно замикати навіс у воротарський, але не зумів переграти захисників.

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В середині тайму свою спробу змарнувала Славія – Кінарейкін потягнув постріл ван Бурена під поперечину. Піхальонок у відповідь закручував з лінії штрафного у дальній кут – голкіпер у падінні відбив. Сарапій замикав навіс у карний, однак влучив прямо у Коларжа. На перерву, однак, СК Дніпро-1 пішов ведучи у рахунку: вже у доданий час Рубчинський з дальньої відстані влучив у дальній кут.

Одразу після відпочинку гості могли зрівнювати – ван Бурен пробив вище. Та зовсім скоро Юречку вивели сам на сам і той легко переграв Кінарейкіна. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Славія могла виходити вперед, але Доудера пробив повз стійку. У компенсовані хвилини кіпер дніпрян ще раз продемонстрував свій клас, потягнувши удар від Давіда зі штрафного.