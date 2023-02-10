"Проблема була в психології, в голові. Як з неї виходити? Тільки перемагати треба було. Ми наїздили дуже багато кілометрів, і це була величезна проблема. Чесно кажучи, ми майже два місяці були без нормальних тренувань. Зараз це все потрібно сприймати так, як воно є.

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Якщо дивитися в комплексі і поглянути, скільки Фенербахче підписав нових футболістів під цей сезон, – там понад 20 трансферів вони провели. Далі Ренн. Якщо чесно, на початку сезону думав, що він точно буде другий у Франції. Сам клуб, структура, футболісти, яких вони беруть до себе... У них ще й дуже хороша академія. З АЕКом вийшло таке… Не буду виправдовуватися, тому нічого не говоритиму.

І ще – саме у Лізі Європи нам не вистачило одного футболіста. Нам дуже не вистачало Миколи Шапаренка. Це не секрет ні для кого, що до травми він був нашим основним гравцем. Нам його не вистачало і не вистачає зараз", – сказав Сидорчук в інтерв'ю SportArena.

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