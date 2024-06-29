Швейцарія у відборі до Євро-2024 довго запрягала, роздаючи очки білорусам і косоварам, а після поразки від Румунії команда взагалі програла групу. Цей факт змусив дивитись на підопічних Мурата Якіна з насторогою, а фани альпійської збірної мріяли про звільнення тренера. Мало хто бачив надзвичайно потужну розширену статистику в кваліфікації – по ній "наті" були лідерами з колосальним відривом.

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І ось швейцарці приїхали до Німеччини й шокували. Вони рознесли міцну Угорщину (3:1), а з Німеччиною вели в рахунку до 90+2-ї хвилини – альпійці ледь не виграли групу А. Нічия із Шотландією на цьому тлі дещо розмиває враження, однак там і прагматизм увімкнули, і "тартанова армія" відскочила. Ніхто про той матч вже не згадає – всі запам'ятали грізну гру в інших поєдинках, тож збірній Італії сьогодні має бути несолодко.

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Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: Італія переможе Швейцарію (коефіцієнт 2,58). Фахівці очікують на низьку результативність – тотал менше 2,5 оцінили коефіцієнтом 1,52. Все має вирішитись в основний час – на відсутність екстра-таймів дають 1,36. Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

Збірна Швейцарії ефективна у всіх фазах. Її захисного блоку в схемі 5-3-2 побоюється сам Лучано Спаллетті – алленаторе італійців відзначив, що оборону "наті" майже нереально розтягнути, навіть якшо вдасться швидко відігрувати лінії. Підопічні Мурата Якіна інтенсивно пресингують і тримають високу лінію оборони, що також позитивно характеризує альпійців, однак існує ризик відкривань за спиною.

В атаці швейцарці люблять зміщення з флангів в центр, відкриваючись між лініями за плечима опорників (суперники часто просто не помічають цих рухів). Маючи на полі такого розпасовщика, як Джака, збірна не має проблем з відрізанням ліній і просуванням до штрафного. Крім того, у Мурата Якіна є козир – зіграна в Болоньї зв'язка латераля Ебішера та форварда Ндоє. Добре розуміючи один одного, вона плутає правий фланг оборони суперника своїми блуканнями по трьох вертикальних коридорах.

У контратаках альпійці теж небезпечні, однак колектив і сам вразливий до них. У "наті" є певні проблеми з балансом, що особливо проявилось у пропущеному від шотландців голі. Взагалі, при всіх своїх чеснотах, Швейцарія не мала "сухих" матів на Євро-2024 – що неабияк тривожить фанатів збірної.

Але чи впорається з таким суперником Італія? Серед вболівальників і журналістів в цьому питанні багато скепсису. "Скуадра" зовсім не вразила на турнірі – підопічні Лучано Спаллетті пропустили гол від Албанії вже на 73-й секунді й видали невиразний другий тайм, а з Іспанією видали найгірший ігровий перфоманс Євро-2024 (слабшою була тільки Україна в 1-му турі).

Апеннінці могли і хорватам програли, однак на 8-й компенсованій хвилині збірну врятували дивовижний прохід Калафйорі та шикарний гол Дзакканьї. Хто знає, де б опинилися "адзуррі" з таким футболом, якби не 11 сейвів Доннарумми на груповому етапі. Жоден італійський голкіпер не видавав таких цифр з часів Буффона на Євро-2012.

Ігрові проблеми накладаються на кадрові. Чемпіони Європи остаточно втратили Дімарко, а Калафйорі пропустить матч через дискваліфікацію. Питання виникають і щодо готовності Бастоні, хоча Лучано Спаллетті заявив про повернення Алессандро.

Ця трійка захисників критично важлива не тільки для оборони – вона ще й в атаці сильно допомагала. Центрбеки "Скуадри" на цьому Євро-2024 тягають м'яч на чужу третину й зустрічають суперника на його ж половині поля. Саме прохід Калафйорі (абсолютно буденний для Рікардо) врятував від фіаско з хорватами.

От тільки не слід переоцінювати негаразди італійців. У них був чудовий перший тайм з албанцями, де команда перебудовувалась в 3-4-3 в атаці й створила чимало моментів. "Картатих" же тактично контролювали до випадково пропущеного гола - і лише потім почалися нерви. Провал стався тільки з Іспанією.

Але ж Швейцарія далеко не така потужна. До того ж, в Італії дуже хороший кадровий підбір в атаці - різноманітний і дуже ефективний. Є технічні й швидкісні вінгери, є спритний тараний форвард Ретегі й мобільний Фаджолі, який навіть може сьогодні вийти в основі. Скамакка ж виглядає універсалом, вкрай ефективним у роботі між лініями.

Центр поля "Скуадри" теж вражає як класом, так і досвідом. Саме тому букмекери ставлять на прохід Лучано Спаллетті. Втім, це лише теоретичні розклади - матчі Євро занадто непередбачувані.

Орієнтовні склади на матч Швейцарія – Італія

Швейцарія: Зоммер – Шер, Аканджі, Родрігес – Варгас, Фройлер, Джака, Ебішер – Рідер, Ндоє – Емболо

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бастоні, Манчіні, Камб'ясо – Фраттезі, Жоржінью, Барелла – К'єза, Скамакка, Пеллегріні

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