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Швед зізнався, чому не зміг закріпитись в Севільї

11:57 1135 Читать на русском
Швед зізнався, чому не зміг закріпитись в Севільї
Мар'ян Швед / фото: ФК Карпати

Півзахисник львівських Карпат Мар'ян Швед розповів, чому йому не вдалося заграти  в іспанській Севільї.

"Спочатку було важко. На другий рік було легше, почав більш-менш розуміти, але отримав травму. Після травми було вже важко, я не грав. Пропустив 8 місяців.

У перший рік в Іспанії часто тренувався з основним складом. На тренуваннях подобався Банега і Коноплянка. Не знаю чому він не грав.

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Зіркова хвороба? Можливо і так, не знаю, з боку було видніше.

Порушував режим? Я? Ні. Хто таке казав? У Севільї штрафи доволі великі: 200-300 євро. На базі взагалі не можна було телефоном користуватися.

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Мене ніколи не штрафував клуб – лише тренер. Найбільше заплатив за запізнення – 500 євро. За ці гроші команда йшла обідати", – сказав Швед в ефірі шоу "Футбольний на голову".

Теги
Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати Севілья Севілья
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