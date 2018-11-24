Швед може перейти в Динамо вже взимку, – ЗМІ

Світ — 22:08 423
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Фанати Рівер Плейта напали на автобус Бока Хуніорс – є постраждалі: фінал Кубка Лібертадорес може не відбутися
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Атлетіко – Барселона: онлайн трансляція матчу ПрімериІспанія — 21:40 648
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Тоттенхем розкішно обіграв Челсі в центральному матчі АПЛ – перша поразка Саррі в лізіАнглія — 21:22 2137
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Тоттенхем – Челсі: онлайн трансляція матчу 13-го туру АПЛАнглія — 19:25 395
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ЧС-2018: ФІФА не допустила проведення антидопінгового розслідування незадовго до Мундіалю, – Football LeaksЧС 2018 — 16:07 506
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