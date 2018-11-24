Швед може перейти в Динамо вже взимку, – ЗМІ

Півзахисник львівських Карпат Мар'ян Швед може продовжити кар'єру в столичному клубі.

Керівництво київського Динамо зробило офіційну пропозицію Карпатам щодо трансферу Мар'яна Шведа, повідомляє видання tribuna.

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Перехід може відбутися вже під час зимового трансферного вікна.

Нагадаємо, раніше сам Швед заявив, що клаусула в його контракті складає 2 млн євро.

В поточному сезоні УПЛ хавбек провів 15 матчів, в яких забив 8 голів.

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