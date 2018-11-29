Швайнштайгер продовжив контракт з Чикаго Файр

Півзахисник американського Чикаго Файр Бастіан Швайнштайгер продовжив контракт з клубом.

Бастіан Швайнштайгер підписав новий контракт з Чикаго Файр, повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода між хавбеком та клубом розрахована на один рік.

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"Хочу завоювати з командою трофей. Я вірю, що ми зможемо стати чемпіонами. Ця американська подорож стала особливою для мене і моєї родини. Мені подобається бути частиною Чикаго Файр. Ціную, що місто прийняло мене і мою сім'ю з відкритими обіймами", – прокоментував новий контракт Бастіан.

У минулому сезоні 34-річний німець забив чотири голи і віддав п'ять результативних передач в 31 матчі МЛС.