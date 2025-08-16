"Ротація складу? У нашій команді 29 гравців. На жаль, є травмовані. Але це головна команда. А є стартовий склад на гру, що визначається з урахуванням певних обставин. Даємо можливість кожному гравцеві проявити себе.

Ми могли забити набагато більше. Добре, що ми створюємо моменти й забиваємо, але відсоток реалізації не дуже великий. У матчах найвищого рівня ми маємо використовувати будь-яку можливість. Моментів багато не буває. Працюємо над цим.

Гра Михайленка? Ми готуємось до кожного матчу і маємо деякі напрацювання. Одне з них сьогодні спрацювало при стандартному положенні. Ми забили з Хамруном, але там гол не зарахували, був гарний момент із Пафосом, який не реалізували. Але це вже нікого не цікавить. Сьогодні вітаємо вболівальників із перемогою.

Пропущений м'яч? Завжди трапляються якісь помилки, якщо команда пропускає. Сьогодні ми якраз припустилися помилки й нас покарали.

Попов? Ми замінили його у матчі з Пафосом. Після консультації з лікарями вирішили його притримати, щоби він був готовий до наступного матчу.

Моральний стан команди після невдачі у Лізі чемпіонів? Програвати завжди неприємно. Це боляче. Але попереду ще цілий сезон. Потрібно стиснути зуби та готуватися далі. Ми чудово знаємо, які вимоги до нашої команди", – заявив наставник Динамо Олександр Шовковський в ефірі УПЛ ТБ.

