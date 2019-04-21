Шовковський розповів, що Ахметов намагався переманити його у Шахтар

Екс-голкіпер Динамо Олександр Шовковський зізнався, що свого часу президент Шахтаря Рінат Ахметов хотів, аби став гравцем донецького клубу.

"Переїзд Ракицького у Росію? Кожен сам обирає своє життя, і кожному жити з цим вибором. Нічого не буду казати про його вибір. Це – його життя. Скажу так, адже я все своє життя програв в одному клубі.

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Одного разу, у 2008 році, у мене відбулася зустріч з Рінатом Ахметовим. Я його привітав з перемогою у чемпіонаті та сказав, що йому буде складно. Він відповів: "Так. Коли у команди-опонента є такі гравці, як ти, нам завжди складно". І потім він зробив таку ремарочку: "Свого часу я хотів придбати трьох гравців Динамо у Шахтар, один з яких – ти".

На що я йому відповів: "Як Ви можете собі це уявити, щоби я з Динамо перейшов у Шахтар? Це неможливо". Чому так? Я б не казав про зраду. Знаєте, матір не вибирають. І країну не вибирають", – цитує Шовковського Dynamomania з посилання на ефір програми "Рандеву з Яніною Соколовою".

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