Шкртел в січні відмовився переходити в Барселону

Барселона не змогла переконати захисника збірної Словаччини Мартіна Шкртела переїхати в столицю Каталонії.

Шкртел під час зимового трансферного вікна відмовився від переходу в Барселону, повідомляє AS.

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Каталонці наполегливо намагалися узгодити його трансфер з турецького Фенербахче, проте колишній захисник Ліверпуля не захотів сидіти за спинами Піке та Умтіті.

За словами представника Мартіна, скаути "синьо-гранатових" слідкували за 34-річним захисником в матчі Ліги націй проти збірної України і залишились задоволеними його діями.

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Шкртел грає за Фенербахче з 2016 року. У цьому сезоні він провів за турецький клуб 27 матчів і забив один гол.