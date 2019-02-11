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Шкртел в січні відмовився переходити в Барселону

11 лютого 22:47 1730 Читать на русском
Шкртел в січні відмовився переходити в Барселону
Мартін Шкртел / фото із соцмереж

Барселона не змогла переконати захисника збірної Словаччини Мартіна Шкртела переїхати в столицю Каталонії.

Шкртел під час зимового трансферного вікна відмовився від переходу в Барселону, повідомляє AS.

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Каталонці наполегливо намагалися узгодити його трансфер з турецького Фенербахче, проте колишній захисник Ліверпуля не захотів сидіти за спинами Піке та Умтіті.

За словами представника Мартіна, скаути "синьо-гранатових" слідкували за 34-річним захисником в матчі Ліги націй проти збірної України і залишились задоволеними його діями.

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Шкртел грає за Фенербахче з 2016 року. У цьому сезоні він провів за турецький клуб 27 матчів і забив один гол.

Теги
Барселона Барселона Трансфери Барселони Іспанія Фенербахче Фенербахче Мартін Шкртел Мартін Шкртел
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