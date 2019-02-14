"Щоночі він повинен лягати спати, дякуючи Санчесу", – Оуен жорстко розкритикував Озіла

Колишній форвард Ліверпуля Майкл Оуен вважає, що Месут Озіл залишився в Арсеналі лише завдяки переходу Алексіса Санчеса в Манчестер Юнайтед.

"Щоночі Озіл повинен лягати спати, дякуючи Санчесу. Тоді Арсенал просто не міг втратити двох кваліфікованих гравців одночасно.

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Лондонці зберегли Озіла, запропонувавши йому суму, яка, напевно, в два рази перевищує його реальну вартість. Він отримав дуже вигідну пропозицію", – цитуэ Оуена Squawka.

Нагадаємо, Арсенал обміняв Алексіса Санчеса на Генріха Мхітаряна в січні минулого року. При цьому Санчес став одним з найбільш високооплачуваних футболістів англійської Прем'єр-ліги.

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