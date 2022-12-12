Смерті людей переслідують катарський Мундіаль і після завершення підготовки.

Фотокореспондент із Катару Калід Аль-Місслам помер у суботу, коли висвітлював події матчу ЧС-2022, повідомляє The Gulf Times. Причини смерті наразі не розголошуються.

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Варто зауважити, що в суботу (10 грудня) на ЧС-2022 було два чвертьфінальних матчі – Марокко обіграло Португалію (1:0), а Франція здолала Англію (2:1).

До слова, це вже друга смерть журналіста на матчах чемпіонату світу. Раніше помер американець Грант Вол, якому стало зле під час матчу Аргентина – Нідерланди.

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