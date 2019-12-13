Шевченко отримав "Золотий м'яч" 15 років тому – керманич збірної України зробив емоційний допис

Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко відзначив 15-річчя здобуття головної індивідуальної нагороди у світовому футболі.

"Доброго ранку всім, минуло 15 років із тих пір, як я мав честь здобути "Золотий м'яч".

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Ще раз і назавжди вдячний своїм одноклубникам і всім уболівальникам, які постійно підтримували мене, за це важливе досягнення мого життя", – написав Шевченко в своєму Facebook.

Нагадаємо, що екс-форвард збірної України здобув "Золотий м'яч" у 2004 році. Тоді нападник Мілана в голосуванні від France Football випередив Деку та Роналдінью.