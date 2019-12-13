Шевченко отримав "Золотий м'яч" 15 років тому – керманич збірної України зробив емоційний допис

Ліга Європи — 03:52 3615
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Гент – Олександрія: хороша проба сил у Європі для "жовто-чорних", класний матч Безуса та Пластуна, пасивний Яремчук
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Динамо – Лугано: повторення великої ганьби у Європі, або Жахливі промахи як заклик до глобальних змінЛіга Європи — 00:51 18813
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Визначилися усі учасники плей-офф Ліги ЄвропиЛіга Європи — 00:22 3178
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Шахтар дізнався всіх потенційних суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи – серед них європейські грандиЛіга Європи — 00:19 22315
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Динамо – Лугано: прес-конференція Олексія Михайличенка після вильоту з Ліги ЄвропиЛіга Європи — 12 груд 28644