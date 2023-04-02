Екс-форвард "синіх" Андрій Шевченко підтримав Михайла Мудрика, який ніяк не може заграти у лондонському клубі.

"Вважаю, що Челсі в особі Мудрика придбав талановитого футболіста в той момент, коли він ще дуже молодий. Це інвестиція в майбутнє.

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Мудрик тільки починає свій шлях у великому футболі. І він є частиною амбітного проєкту. Вважаю, що Мудрик у надійних руках. Рішення Челсі отримати його просто зараз було пов'язане з тим, наскільки сильно клуб вірить у талант Михайла", – цитує Шевченка Goal.

Нагадаємо, Мудрик провів за Челсі 8 матчів, в яких відзначився 1 асистом. Напередодні українець провів 57 хвилин проти Астон Вілли і запам'ятався двома змарнованими виходами сам на сам.

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