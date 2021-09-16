Шевченко залишився без роботи після того, як його контракт з УАФ завершився, а про новий домовитися не вдалося. Раніше фахівець заявляв, що його штаб буде готовий до роботи на чолі іншої збірної.

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За інформацією видання Kicker, невдовзі у Шевченка може з'явитися такий шанс. Зазначається, що українець потрапив у дуже вузьке коло претендентів на посаду головного тренера збірної Туреччини. Головним конкурентом українця називають наставника Німеччини U-21 Штефана Кунца, в активі якого дві перемоги на молодіжних чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, тиждень тому Шенол Гюнеш покинув тренерський місток своєї національної команди. Причиною стала принизлива поразка Туреччини в рамках відбору на ЧС-2022 від збірної Нідерландів (1:6).

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