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Шахтар зробив офіційну пропозицію Віторії Гімараєш щодо Каштру – наставника команди

12:32 553 Читать на русском
Шахтар зробив офіційну пропозицію Віторії Гімараєш щодо Каштру – наставника команди
Луїш Каштру / Віторія Гімараєш

Наставник Віторії Гімараєш Луїш Каштру близький до того, аби очолити Шахтар.

Донецький Шахтар випередив у гонитві за Каштру клуб з Чемпіоншіпу та дві команди з ОАЕ та вже майже домовився з головним тренером Віторії Гімараєш, повідомляє O Jogo.

Шахтар може очолити Луїш Каштру з Віторії Гімараєш – він вже змінював Фонсеку

Португальський клуб вже отримав офіційну пропозицію щодо свого тренера, деталі угоди уточнюються з агентом коуча. Зазначається, що на кандидатурі Каштру наполіг головний скаут "гірників" Жозе Боту.

Шахтар запропонував сину Луческу очолити команду, – ЗМІ

Нагадаємо, нинішній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека близький до того, аби очолити італійську Рому.

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