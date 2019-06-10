Шахтар зробив офіційну пропозицію Віторії Гімараєш щодо Каштру – наставника команди

Євро-2020 — 09:00 2891
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Туреччина розриває після Луческу, Польща на класі домінує, серйозна перевірка Іспанії – топ-фішки 4 туру євровідбору
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Україна – Люксембург: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020Збірна України — 08:00 14596
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Україна – Люксембург: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 9 черв 7317
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Україна – Люксембург: пряма трансляція прес-конференції Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 9 черв 2617
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Циганков зацікавив Севілью – Мончі давно спостерігає за українцемІспанія — 9 черв 3930