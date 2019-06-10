Шахтар зробив офіційну пропозицію Віторії Гімараєш щодо Каштру – наставника команди

Наставник Віторії Гімараєш Луїш Каштру близький до того, аби очолити Шахтар.

Донецький Шахтар випередив у гонитві за Каштру клуб з Чемпіоншіпу та дві команди з ОАЕ та вже майже домовився з головним тренером Віторії Гімараєш, повідомляє O Jogo.

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Португальський клуб вже отримав офіційну пропозицію щодо свого тренера, деталі угоди уточнюються з агентом коуча. Зазначається, що на кандидатурі Каштру наполіг головний скаут "гірників" Жозе Боту.

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Нагадаємо, нинішній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека близький до того, аби очолити італійську Рому.