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Шахтар цікавиться захисником Спортінга Піччіні

11:39 111 Читать на русском
Шахтар цікавиться захисником Спортінга Піччіні
Крістіано Піччіні / фото: ФК Спортінг

Захисник лісабонського Спортінга Крістіано Піччіні може продовжити кар'єру в Україні.

Шахтар проявляє інтерес до 25-річного правого захисника лісабонського Спортінга Крістіано Піччіні. Донецький клуб вже цікавився можливістю трансферу футболіста, проте наразі ситуація не мала продовження, повідомляє A Bola.

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Футболіст перебрався до Португалії лише рік тому з іспанськго Бетіса за 3 мільйони євро. Його поточна вартість за версією Transfermarkt складає 7,5 мільйона.В минулому сезоні Піччіні відіграв за Спортінг 38 матчів, у яких віддав 3 результативні передачі.

До слова, Шахтар вже підписав Майкона, Олексія Шевченка, Жуніора Мораєса та Фернандо Педро, а також викупив у Манчестер Сіті права на Кайоде.

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