Спортивний арбітражний суд у Лозанні розглядатиме справу щодо безкоштовного трансферу півзахисника Шахтаря до Галатасарая. Про це йдеться на офіційному сайті арбітражного органу.

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Після початку повномасштабного вторгнення бразильський вінгер "гірників" Тете виступав на правах оренди за Ліон та Лестер. У 2023 році футболіст відмовився повертатися до України та підписав контракт з Галатасараєм на правах вільного агента. З турецького клубу бразилець перейшов до грецького Панатінаїкоса за 10 мільйонів євро.

Після запитів Шахтаря, ФІФА ухвалила, що Галатасарай повинен виплатити донецькому клубу компенсацію у розмірі 2,3 мільйона євро, втім, турки та сам футболіст подали позов до спортивного арбітражного суду, який розглядатиме цю справу 24 квітня. Рішення CAS буде остаточним та не підлягатиме подальшим апеляціям.

Нагадаємо, Шахтар взимку 2019 року заплатив Греміо за Тете 15 мільйонів євро. Бразилець виступав у складі "гірників" у 2018-2022 рр. За цей час він провів 108 матчів за клуб, забив 31 гол та віддав 15 асистів.

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