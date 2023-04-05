Новий контракт з Судаковим буде розрахований на 5 років, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Сторони вже мають домовленість, тож підпис Георгія під новою угодою з "гірниками" – лише питання часу. Лише в лютому 2022-го Шахтар пролонгував співпрацю з юним хавбеком, підписавши контракт до 31 грудня 2026 року.

Додамо, що Судаков зіграв 28 матчів за Шахтар, в яких встиг записати до свого активу 3 голи та 9 асистів. Transfermarkt оцінює Георгія в 9 млн євро.

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