Шахтар підписав гравця, який не підійшов Динамо – на таланта полювала європейська збірна
Український захисник Олексій Завора став гравцем донецького Шахтаря.
Як стало відомо Футбол 24, молодий захисник Олексій Завора приєднався до "гірників". Гравець уже навіть провів свій перший матч за команду U-16, допомігши розгромити Атлетік Одеса з рахунком 3:0.
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Цікаво, що перед переходом у донецький клуб Завора перебував на перегляді в Динамо, однак у київському колективі місця не знайшлося.
Зазначимо, що в серпні минулого року з’являлася інформація про інтерес до Завори з боку молодіжної збірної Словаччини U-17 – гравець отримував запрошення приєднатися до національної команди.
Додамо, що після вторгнення Росії Олексій покинув Харків і останні сезони відіграв за братиславський Слован (команда 2009 року народження).
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