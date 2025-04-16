Як стало відомо Футбол 24, молодий захисник Олексій Завора приєднався до "гірників". Гравець уже навіть провів свій перший матч за команду U-16, допомігши розгромити Атлетік Одеса з рахунком 3:0.

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Цікаво, що перед переходом у донецький клуб Завора перебував на перегляді в Динамо, однак у київському колективі місця не знайшлося.

Зазначимо, що в серпні минулого року з’являлася інформація про інтерес до Завори з боку молодіжної збірної Словаччини U-17 – гравець отримував запрошення приєднатися до національної команди.

Додамо, що після вторгнення Росії Олексій покинув Харків і останні сезони відіграв за братиславський Слован (команда 2009 року народження).

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