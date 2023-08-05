Шахтар може безкоштовно втратити основного форварда – його переманюють клуби Серії А
Нападник Шахтаря Данило Сікан думає над відходом із донецького клубу.
Як стало відомо "Футбол 24", Данило Сікан не хоче продовжувати свою співпрацю із Шахтарем – чинний контракт розрахований до літа 2024 року.
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"Гірники" зробили покращену пропозицію, запропонувавши нападнику більшу заробітну плату. Сікан же хоче спробувати свої сили за кордоном. До нападника є інтерес з боку клубів Серії А, які можуть заплатити чималі підйомні Сікану за непродовження контракту з Шахтарем.
Додамо, що Данило перейшов у Шахтар в 2019 році, а загалом провів 57 матчів за "гірників", відзначившись 11 голами та 3 результативними передачами.
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