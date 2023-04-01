Основна позиція Кеннеді – центрфорвард, хоча він може зіграти також лівого та правого вінгерів. "Гірники" планують закрити угоду у літнє трансферне вікно, повідомляє Torcedores.com.

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20-річний нападник, чий контракт з бразильцями розрахований до кінця 2025 року, не проти спробувати сили в Європі, а керівництво "трикольорових" не налаштоване перешкоджати майбутнім переговорам.

Флуміненсе хоче отримати за свого вихованця 5 мільйонів євро. Раніше бразильці мали пропозиції щодо трансферу форварда від Чикаго Файр зі США та Браги з Португалії. Також ним цікавились клуби з Іспанії, Франції та Італії. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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