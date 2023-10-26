"Шахтар дуже сильно ускладнив нам цей матч. Вони боролися за гру першим номером, хотіли нав'язати нам свою гру – вони добре проявили себе в технічному плані. Ми припустилися кількох помилок, але загалом я задоволений якістю нашої гри. Упевнений, що ми могли перемогти з більшим рахунком.

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Фермін Лопес? Я від нього в захваті. Ми його дуже цінуємо, він гратиме за Барселону довгі роки. Повірте, я не кидаю слова на вітер – знаю, про що говорю. Він морально готовий, у нього хороший сезон і він володіє приголомшливим дальнім ударом. Дуже радий, що у мене в команді є такий гравець.

Перш ніж він забив, у нас відбулася розмова. Я попросив його починати рух "з другої лінії" – йому слід було опуститися глибше. Щойно він це зробив, щоб заволодіти м'ячем, він отримав гарну нагоду завдати удару по воротах і скористався нею. Я сказав йому, що захисник Шахтаря занадто багато уваги приділяє Ямалу, і що Фермін може і повинен скористатися цим простором", – цитує Хаві кореспондент Футбол 24.

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