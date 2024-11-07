Очікувалось, що Баварія досить легко розгромить Бенфіку, яка останнім часом виглядає ненадійно в обороні. Так і могло статись, але на заваді став Анатолій Трубін, який тягнув майже все, що летіло в його ворота (Баварія била 24 рази, з них 10 у площину).

Героїчний Трубін не зміг зупинити Баварію, ПСЖ програв Атлетіко на 90+3, суперник Шахтаря продовжив казку: ЛЧ

Але на 67-й хвилині українець був безсилим. Сане отримав м'яч на правому фланзі та навісив, Кейн виграв верхову боротьбу та скинув на вільного Мусіалу, який ударом головою розстріляв ворота Трубіна.