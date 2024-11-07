Сейви Трубіна у відеоогляді матчу Баварія – Бенфіка – 1:0
7 листопада 08:30 - Читать на русском
Баварія мінімально обіграла Бенфіку (1:0) у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів, а Анатолій Трубін видав прекрасний поєдинок. Відео гола та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".
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Очікувалось, що Баварія досить легко розгромить Бенфіку, яка останнім часом виглядає ненадійно в обороні. Так і могло статись, але на заваді став Анатолій Трубін, який тягнув майже все, що летіло в його ворота (Баварія била 24 рази, з них 10 у площину).
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Але на 67-й хвилині українець був безсилим. Сане отримав м'яч на правому фланзі та навісив, Кейн виграв верхову боротьбу та скинув на вільного Мусіалу, який ударом головою розстріляв ворота Трубіна.
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