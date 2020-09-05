Андалусійці на своєму офіційному сайті оголосили про повноцінний викуп 29-річного марокканця у Жирони. Контракт воротаря розрахований на чотири сезони, сума трансферу склала скромні 4 млн євро.

Ракітіч пояснив причини свого повернення у Севілью

Буну значну частину минулої кампанії сидів за спиною Томаша Вацліка, однак сповна використав травму чеха у завершальній стадії сезону. Ясін став одним з головним героїв тріумфального походу Севільї в Лізі Європи. У всіх турнірах він провів 18 матчів, пропустив 9 голів і 12 разів зберігав свої ворота "сухими".

Додамо, що Буну став четвертим підписанням Севільї цього міжсезоння після Сусо, Оскара Родрігеса та Ракітіча.

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