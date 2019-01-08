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Сергійчук офіційно покинув Ворсклу

22:46 74 Читать на русском
Сергійчук офіційно покинув Ворсклу
Михайло Сергійчук / фото: Є. Кравс

Полтавська команда вирішила не продовжувати співпрацю з 27-річним форвардом.

У нападника завершився контракт з Ворсклою і полтавська команда вирішила не пропонувати футболістові нову угоду, повідомляє прес-служба Ворскли.

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У цьому сезоні Сергійчук зіграв за полтавців 15 матчів (14 разів виходив на заміну), не відзначившись при цьому результативними діями. Нападник нещодавно розповів, що у нього вже є варіанти для продовження кар'єри.

До слова, Сергійчук приєднався до Ворскли навесні цього року.

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Михайло Сергійчук Михайло Сергійчук Ворскла Ворскла
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