Серебренніков спрогнозував, коли Коваленко гучно заявить про себе в Аталанті
Агент Віктора Коваленка Сергій Серебренніков оцінив перспективи свого підопічного у команді Джан П'єро Гасперіні.
"Що мене заспокоює в ситуації з Коваленком – він ідеально підходить під систему Аталанти. Однак, з його стилем футболу йому потрібно адаптуватися.
Коваленко знайшов пояснення тривалій адаптації в Італії
Він повинен звикнути до нової культури, типу футболу, вивчити мову. Думаю, побачимо справжнього Коваленка з наступного року", – сказав Серебренніков в інтерв'ю виданню Minuti Di Recupero.
Нагадаємо, Віктор перебрався до Аталанти ще 1 лютого за 700 тисяч євро, але офіційно дебютував лише 21 березня у матчі проти Верони, вийшовши на заміну на останніх хвилинах.
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