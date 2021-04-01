"Що мене заспокоює в ситуації з Коваленком – він ідеально підходить під систему Аталанти. Однак, з його стилем футболу йому потрібно адаптуватися.

Коваленко знайшов пояснення тривалій адаптації в Італії

Він повинен звикнути до нової культури, типу футболу, вивчити мову. Думаю, побачимо справжнього Коваленка з наступного року", – сказав Серебренніков в інтерв'ю виданню Minuti Di Recupero.

Нагадаємо, Віктор перебрався до Аталанти ще 1 лютого за 700 тисяч євро, але офіційно дебютував лише 21 березня у матчі проти Верони, вийшовши на заміну на останніх хвилинах.

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