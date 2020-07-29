Санжар вирішив покинути Карпати – майбутнє львівського клубу невідоме

На сьогоднішніх командних зборах Карпат Роман Санжар оголосить про свій відхід з клубу та продовжить кар'єру в іншому місці. Разом із ним "зелено-білих" покинуть і його асистенти. Про це повідомив журналіст Олег Барков у Telegram.

Народна команда Карпати може з'явитись у Другій лізі

Майбутнє львівського клубу досі невідоме. Співвласник Карпат Олег Смалійчук наразі не прийняв рішення. Новий сезон "леви" розпочнуть або в Другій лізі, або в аматорському чемпіонаті. Водночас Смалійчук обіцяє погасити всю заборгованість перед тренерським штабом та футболістами.

Нагадаємо, Санжар очолив Карпати вже по ходу сезону, замінивши Олександра Чижевського. Під його керівництвом львів'яни здобули лише одну перемогу, але навіть не зуміли завершити чемпіонат. За дві неявки без поважних причин УПЛ прийняла рішення достроково зняти команду з чемпіонату.

"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу