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Сане провів перше тренування в Баварії

13 липня 23:37 - Читать на русском
Сане провів перше тренування в Баварії
Лерой Сане / фото: Баварія

Новачок Баварії Лерой Сане розпочав роботу у складі мюнхенського клубу.

Відео з першого тренування вінгера збірної Німеччини опублікувала прес-служба Баварії. Футболіст працював разом із Нікласом Зюле.

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"Було дуже здорово знову повернутися на поле і завершити своє перше тренування в Баварії. Я дуже радий бути тут", – підкреслив Сане.

Нагадаємо, Баварія оголосила про трансфер Сане 3 липня. 24-річний вінгер уклав з мюнхенцями п'ятирічний контракт. За даними Transfermarkt, Баварія заплатила Манчестер Сіті за гравця 49 млн євро.

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Теги
Відеоновини Німеччина Лерой Лерой Сане Баварія Баварія
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