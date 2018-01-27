Сане назвав трьох гравців, які перебувають на одному рівні з Мессі

Атакувальний хавбек Манчестер Сіті Лерой Сане зробив доволі несподівану заявку про конкурентів Лео Мессі.

"Лише декілька гравців у всьому світі перебувають на одному рівні з Мессі: Лео, Неймар, Роналду та Азар зараз недосяжні для інших футболістів. Озіл та Кавані також добилися неймовірних результатів.

Зінченко став об'єктом жорстких насмішок Сане, але реваншувався на полі

Зараз я перебуваю далеко від рівня цих гравців. Мені потрібно навчитись діяти на полі без зайвого тягару, насолоджуватись футболом. Перед кожним матчем я не ставлю перед собою якихось конкретних цілей. Я просто намагаюся покладатись на свій розум, а далі все виходить само собою.

Коли мені зателефонував Пеп та сказав, що хоче бачити мене у своїй команді, я відразу знав, як вчинити. Я стежив за ним у Барселоні та Баварії. Також я поговорив з Кімміхом і він сказав мені: "Якщо тобі телефонує Гвардіола та запрошує у свою команду, погоджуйся", – сказав Сане в інтерв'ю Die Welt.