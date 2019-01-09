Салах вдруге поспіль став найкращим футболістом року в Африці

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах отримав звання найкращого футболіста Африки за підсумками року.

Футболіст збірної Єгипту вже другий рік поспіль здобув нагороду найкращому футболісту з африканського континенту.

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Окрім Салаха на цю престижну нагороду претендували одноклубник Мохамеда Садьйо Мане, який представляє Сенегал, та габонський форвард Арсенала П'єр Емерік Обамеяенг.

Раніше Салаха визнали найкращим гравцем Африки за версією BBC. До слова, у минулому сезоні єгиптянин став найкращим бомбардиром англійської Прем'єр-ліги.

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