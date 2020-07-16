Сачко подав позов проти Ворскли

У екс-тренера полтавської команди Василя Сачка увірвався терпець – він більше не вірить обіцянкам керівництва команди.

Колишній тренер полтавської Ворскли Василь Сачко подав позов до Палати з вирішення спорів Української асоціації футболу, повідомляє видання Meta Ratings.

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Причина позову легенди полтавського клубу – невиконання "зелено-білими" контрактних зобов'язань, а саме – невиплати зарплатні. Про розмір заборгованості не повідомляється.

Нагадаємо, Сачко тренував полтавців з 2013 по 2019 роки. Під його керівництвом Ворскла грала у Лізі Європи в сезонах 2015/16 та 2016/17, а у 2018 році виборола з 45-річним фахівцем бронзові медалі чемпіонату України. У березні 2019-го фахівець покинув полтавську команду.

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