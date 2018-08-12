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Сачко: Перед матчем з Шахтарем деякі футболісти вирішили захворіти

11 серпня 23:35 512 Читать на русском
Сачко: Перед матчем з Шахтарем деякі футболісти вирішили захворіти
Василь Сачко / Фото ФК Ворскла

Наставник Ворскли поділився враженнями після розгромної поразки полтавчан в матчі проти Шахтаря.

"Було два різних тайми. Ми ретельно готувалися до цього матчу, грали з однією з найкращих команд України. Перший тайм вдався, ми створювали моменти,тікали в атаки, і забили після стандарту.

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В другому таймі сили почали закінчуватись. Пропустили швидкий гол і не встигли перебудувати гру. Шахтар увімкнув швидкості і ми почали припускатись помилок. Гравці Шахтаря сильніші за гравців Ворскли.

У нас вистачає проблем, але ми з ними розберемося. Матч проти "гірників" дасть поштовх для визначення складу, і ті, хто "захворів", можуть задуматися.

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Заборгованість? Я вірю в керівництво Ворскли, якби не вірив, не працював. Президент робить все можливе, щоб вирівняти ситуацію. В найближчий час всі питання повинні бути вирішені", – розповів Сачко в ефірі телеканалу Футбол.

Україна4 тур

Шахтар - Ворскла: Субота 11 серпня 2018

Шахтар
Матч завершено
4 : 1
Ворскла
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Ворскла Ворскла Шахтар - Ворскла Василь Сачко Василь Сачко
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