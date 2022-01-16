"Дивуюся, чому Коноплянка пішов до Шахтаря. Донецький клуб купив таких гравців, навіщо він пішов туди? Через гроші, через заробітну плату.

Коноплянка в СК Дніпро-1: президент "спортклубівців" оцінив ймовірність трансферу

Не треба йому грати в Україні, нема для нього команди. Він – гравець з ім'ям. Куди він піде? У Динамо повно гравців. Може піти в Зорю, але там немає такої зарплати. В СК Дніпро-1 також немає. У Йовічевіча строга дисципліна і футболісти в нього є, там вибудувана гра. Може, Металіст, там якраз будують команду, купують гравців.

Він може поїхати в Туреччину чи Бельгію. Він повинен подумати про своє "я", довести, що він гравець. Де в Україні він це показуватиме? Проти кого? Миная, Руху, Львова та Інгульця?" – цитує Сабо Tribuna.

Нагадаємо, Євгена не взяли на збори з Шахтарем, адже він перебуває у пошуках нового клубу. Його контракт з донеччанами завершується наприкінці поточного сезону, а преса сватає в СК Дніпро-1.

"А недавно коштував 50 млн євро" – Шахтар замість лідера обрав гравця, який ховав Реал і Ювентус, трансфер насторожує