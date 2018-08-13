Рятувальники мають претензії до стадіону Волині та звернулися до суду

Управління ДСНС у Волинській області вимагає через суд навести лад з пожежно-техногенною безпекою на луцькому стадіоні Авангард, які є домашньою ареною лідера Першої ліги Волині.

Волинські рятувальники звернулися з позовом до ФК Волинь про зобов’язання повністю зупинити експлуатацію будівель та споруд стадіону Авангард у Луцьку до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

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31 липня Волинський окружний адміністративний суд ухвалив прийняти позов до розгляду та відкрити провадження. Суд вирішив також розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

До слова, після 4 турів Волинь лідирує у Першій лізі. Підопічні Тлумака – єдина команда, яка виграла всі 4 стартові матчі чемпіонату.