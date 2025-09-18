"В серпні 2025-го Артур Рудько опинився в розшуку ТЦК. 22 серпня його затримує ТЦК та доправляє його до ТЦК, оформлюють штраф розміром у 17 тисяч гривень. Далі він проходить ВЛК і 31 серпня Артура Рудька мобілізують. Яким чином він домовився невідомо, але його відпустили – можливо, зібрати речі.

Екс-голкіпер Динамо та Шахтаря намагався незаконно перетнути кордон – вже проходить військову підготовку в ЗСУ (ФОТО)

3 вересня Артур Рудько вже був з групою затриманий на кордоні з Придністров’ям. На той момент, коли Рудько був затриманий, він уже був мобілізований. Він мав проходити службу у військовій частині", – повідомляє Андріюк на YouTube каналі Інститут Футбольної Репутації.

Нагадаємо, що Артур Рудько намагався незаконно виїхати з України через кордон із Придністров’ям. На Одещині прикордонники затримали авто, де серед пасажирів перебував і Рудько. Нині колишній голкіпер Динамо, Шахтаря, Чорноморця і Металіста вже проходить базову військову підготовку в ЗСУ.

